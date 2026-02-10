ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートは9日（日本時間10日）、アイスダンス・リズムダンスが行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が90.18点で首位に立った。ファンからは「漬物石」との声が相次いだ。6番滑走で登場した2人は息ぴったりの演技を披露。ツイズル、ステップ、リフトでレベル4を獲得し、パーソナルベストの90.18点をマークした。