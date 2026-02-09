関メディベースボール学院・井戸伸年総監督が語る「アナリスト招聘」の真意近年、中学野球界でも科学的な「データ活用」の波が押し寄せている。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」が、侍ジャパンに帯同するトラックマン野球部門責任者・星川太輔氏をチームアナライザーに招聘した。中学生年代から数値を理解し、技術向上に繋げる狙いとは何か。総監督を務める井戸伸年氏は、育成現場における新たな可能性を口にする