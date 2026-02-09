関メディベースボール学院・井戸伸年総監督が語る「アナリスト招聘」の真意

近年、中学野球界でも科学的な「データ活用」の波が押し寄せている。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」が、侍ジャパンに帯同するトラックマン野球部門責任者・星川太輔氏をチームアナライザーに招聘した。中学生年代から数値を理解し、技術向上に繋げる狙いとは何か。総監督を務める井戸伸年氏は、育成現場における新たな可能性を口にする。

星川氏を招いた最大の理由は、選手自身が「未来と過去を比較できるようにすること」にあるという。感覚に頼りがちな野球の動きを数値化すれば、自分の現在の立ち位置や目指すべき目標が明確になる。指導者にとっても、従来とは異なる角度から選手を評価できるため、多角的な視点を養うきっかけになるのだ。

現場では「どの球種を続けると球速が落ちるのか」「打球角度は何度がいいのか」といった疑問への答えが可視化される。指導者が感覚的に「低いライナーを打て」と伝えるだけでは限界があるが、数値を共有することでボールの捉え方が明確になる。正しいフォームや知識を身に付けるためにも、感覚の言語化は不可欠な作業だ。

チームは100人を超える部員数を誇るが、井戸総監督は「まずは1人1人の“個性”を可視化する。何が必要なのかを明確にすることで個の力を上げていくことが大事」と力を込める。昨年8月から星川氏とタッグを組み、すでに中学トップクラスの数値を叩き出した選手もいるという。

データ導入で「上手い下手関係なく指導者との会話の質も変わってくる」

トッププロではなく中学硬式チームからのオファーを快諾した理由はどこにあったのか。星川氏は「自分を知ることに年齢は関係ないと思います」と断言する。

「野球選手は感覚で話をしがちですが、この押し問答は意味がないし、時間の無駄だと思います。ちゃんと見せてあげる。それはお互いに事実、ファクトベースで議論したほうがいい。もちろんプロ野球選手を作りたいわけじゃなくて、数字なり客観的なものと向き合いながら技術向上を自分で把握していくプロセス自体が、大人になっていく過程においてすごく大事だと思います。自分の技術との向き合い方の話なので、そこは上手い下手関係なくすごく大事で、指導者との会話の質も変わってくる。野球だけでなく、いち社会人としても必要な要素です」

また、トップレベルの選手を知る専門家の存在は大きい。世界で戦う「本物」の基準を中学生のうちから肌で感じることで、技術だけでなく意識も変わる。選手はもちろん、将来的にトレーナーやアナリスト、教育者を目指す人材にとっても、早い段階で視野を広げることは大きな財産となるはずだ。

データの活用は、進路にも好影響を与える。体格に恵まれなくとも、特定の数値で飛び抜けた才能を示す選手がいれば、指導者の目に留まる可能性が高まるからだ。井戸総監督は「実際に各選手の数値を知りたい高校野球の指導者はいます。お互いが分かっていればこちらとしても推薦しやすい」と、進路を優位に進める手段としても期待を寄せている。埋もれていた原石を発掘し、推薦などの選択肢を増やす。数値という客観的な指標は、子どもたちの未来を切り拓く武器になっていく。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）