2月8日に投開票を迎えた衆議院総選挙。高市早苗首相の就任後わずか3か月での解散劇、そしてわずか16日後の投開票は戦後最短となる「超短期決戦」となった。【写真を見る】認知症・要介護レベル3を公表した菅直人氏の現在。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿野党では、解散の動きに合わせて立憲民主党と公明党が手を組み「中道改革連合」を結成。野党第一党として議席を伸ばす算段だったが、選挙戦の終盤には大手紙が