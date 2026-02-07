TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、2月6日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。子供には「関西弁を話して欲しい」と語った。今田耕司の後輩にあたるケンドーコバヤシや元ジャリズムのインタビューマン山下らの結婚が話題となり、リスナーからも結婚や子育てについてのメールが寄せられた。関西出身のリスナーから、親や親戚に「お前、標準語で育てるんか」と言われてしまうことが悩みというお