3人の専門家が説く、野球における「空間認識能力」の重要性少年野球で「フライを捕れない」「速い球を打てない」などの悩みの原因は、空間認識能力の低下にあるかもしれない。特に近年は、子どもたちの外遊びの機会減少で、転んだ時に手を出せず、地面に顔を打ち付けるケースも多いと言われる。物の位置や状態を認知し反応する能力は、野球の上達の鍵を握る。専門家の知見から解決策を探ってみよう。・ボールの落下地点を正確に