2025年CM出演本数が9社の人気女優・吉岡里帆（33）。放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する彼女は現在、「ベテラン舞台俳優」と年齢を超えた関係を築いているという──。【写真】寿司店にちゃんみなのライブも年齢を超えた関係を築いている吉岡里帆と渡辺えり吉岡は2015年、連続テレビ小説『あさが来た』（NHK）に出演し、注目を集める。その後、着実に女優としてのキャリアを積み、2017年に出演した『カルテット