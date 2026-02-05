GitHubは2月4日(米国時間)、GitHub Agent HQの最新アップデートとして「GitHub Copilot Pro+」または「GitHub Copilot Enterprise」の利用者向けに、GitHub.comとVisual Studio Code(VS Code)上でAnthropicの「Claude」、OpenAIの「Codex」をパブリックプレビューとして提供を開始した。アップデートにより、ソフトウェア開発で開発者が直面するツール間・作業間のコンテキスト切り替え時の負荷を軽減するという。なお、「GitHub C