【モデルプレス＝2026/02/05】モデル・タレントの谷まりあが5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会にFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、桜井日奈子とともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞において「アイ部門」を受賞し、喜びを語った。【写真】30歳モデル、ボディラインくっきりドレス姿◆谷まりあ「アイ部門」で受賞「目元で気付いてもらうことが多い」「アイ部門」の