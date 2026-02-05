お笑いコンビの「トム・ブラウン」布川ひろき（41）が5日までに自身のインスタグラムを更新。年収について語った。「トム・ブラウン布川です。」と書き出した布川。給料明細をアップした。「私、布川ひろきは最低年収が6万円だとメディアで言っていましたが最低年収は5万8千円でした。」と報告。「この度は捏造をしてしまい大変申し訳ありませんでした。」と謝罪した。ファンからは「布川さん偉いです」「キャー！」「ダメ