ブルワーズが8月5日のパイレーツ戦でナルトユニを配布ブルワーズは、本拠地で行われる8月5日（日本時間6日）のパイレーツ戦で、人気アニメ「NARUTO-ナルト-」をテーマにしたユニホームを配布すると発表した。MLB公式X（旧ツイッター）もこの“コラボ”に注目。ファンからは「素晴らしい」「最高だね」と歓喜の声が上がっている。MLB公式Xは「ブルワーズは、8月5日（同6日）のパイレーツ戦で、NARUTO（ナルト）をテーマにした野