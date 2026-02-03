記事のポイントバーバリーは再編ではなく、アウターへの集中によって回復基調を築いた。フルプライス販売とマークダウン抑制が、売上の質と収益性を押し上げた。スカーフ戦略と外部データが、ヘリテージ需要の広がりを裏付けた。バーバリー（Burberry）は、「バーバリー・フォワード（Burberry Forward）」の枠組みのもと、数年にわたり再編を進めてきた。しかし、直近の四半期決算が示しているのは、ブランドの再定義よりも、同社