中日に加入したアブレイユがWBC参戦へ中日のアルバート・アブレイユ投手が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表に選出された。同国代表の公式X（旧ツイッター）が1日（日本時間2日）、「アブレイユが（母国からの参戦要請に）イエスと答えた。WBCドミニカ共和国の一員としてプレーする」と伝えた。ドミニカ共和国代表は、フアン・ソト外野手（メッツ）やブラディミール・ゲレーロJ