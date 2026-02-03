中日に加入したアブレイユがWBC参戦へ

中日のアルバート・アブレイユ投手が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表に選出された。同国代表の公式X（旧ツイッター）が1日（日本時間2日）、「アブレイユが（母国からの参戦要請に）イエスと答えた。WBCドミニカ共和国の一員としてプレーする」と伝えた。

ドミニカ共和国代表は、フアン・ソト外野手（メッツ）やブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）ら、MLBを代表するスター選手がメンバー入り。米国代表の総年俸を上回る25億5400万ドル（約3974億円）とも言われる“銀河系軍団”を構成している。現役のNPB助っ人が、世界一を目指すスター軍団に名を連ねるのは異例ともいえる。

アブレイユはメジャー通算108試合に登板し、6勝5敗1セーブ、防御率4.58と思うような結果を残せなかった。しかし2024年、西武に移籍すると才能が開花。52試合に登板して2勝5敗28セーブ、防御率2.39と好成績を残した。2025年はレッズ傘下でプレーしたが、昨年12月に中日への入団が決まったばかりだった。

異国から届いた助っ人右腕抜擢の報せに、日本のファンからは驚きの声が上がった。SNSには「アブレイユまじか」「あのアブレイユがドミニカ共和国のWBC入り!?」「あれもしかしてNPB出身のドミニカ共和国代表って初めて？」「よく中日は許可出したな」「選ばれたからには頑張ってほしい」などのコメントが飛び交っていた。（Full-Count編集部）