鳴門市の排水機場で、工事のため敷地内に保管していた電線約600キロが、盗まれたことが分かりました。被害総額は、20万円ほどとみられています。（記者）「被害にあった鳴門市の排水機場です。こちらのチェーンが何者かによって破壊され、ブルーシート横側に置かれていた大量の電線が盗まれたということです」電線が盗まれたのは、鳴門市撫養町の新池川排水機場の敷地内です。県東部県土整備局によりますと、2月