インスタグラムを更新ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、自身のインスタグラムを更新。本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で撮影されたフレディ・フリーマン内野手とハグする様子を捉えた写真などを公開した。大谷はストーリーズ機能を機能。イベント中に撮られたと思われる2枚の写真を公開した。1枚は球場に設置されたステージ付近でフリーマンと笑顔で抱擁を交わす瞬間のもの。もう1