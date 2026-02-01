インスタグラムを更新

ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、自身のインスタグラムを更新。本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で撮影されたフレディ・フリーマン内野手とハグする様子を捉えた写真などを公開した。

大谷はストーリーズ機能を機能。イベント中に撮られたと思われる2枚の写真を公開した。1枚は球場に設置されたステージ付近でフリーマンと笑顔で抱擁を交わす瞬間のもの。もう1枚はトークショーで共演した佐々木朗希投手との2ショットで、2人は同じ方向に視線を向けている。

この日、大谷はドジャースのユニホーム姿で参加。佐々木とともに出演したトークショーでは、昨年4月に誕生した長女について「日に日に成長していくので。それが毎日楽しみでした」と父親の姿を垣間見せるなど、笑顔でファンとの時間を楽しんだ。

また、報道陣の囲み取材に応じ、野球日本代表「侍ジャパン」として出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思い、ワールドシリーズ3連覇に向けた意気込みなどに言及。「いつも通りのオフシーズンを過ごせたかなと。手術がなかったので、ゆっくり過ごすことができたかなと思います」と、順調な調整をアピールした。（Full-Count編集部）