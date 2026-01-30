調査会社「インテージ」が行った、バレンタインに関する調査によると、チョコレートを用意する女性の平均予算は2025年より369円増えて4943円だった。予算が増える理由の1位は昨年同様「チョコの値上がり」で、2025年に比べて14．8ポイントと大きく増え、63．6％だった。また、「渡す予定はない」と回答した女性は4ポイント増え42．8％となり、2024年以降増え続けている。インテージは「昨年のハロウィンやクリスマス、年末年始に関