お笑いコンビ・きしたかの高野が、28日放送のTBSラジオ『きしたかののブタピエロ』（毎週水曜後11：30）に出演。直前に放送されていたTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）での「10メートル高飛び込みリベンジ」2週目について語る中、『水ダウ』エンディングで多くの視聴者が気になっている点について話す一幕があった。【動画】きしたかの高野『水ダウ』高飛び込みチャレンジを語る『水ダウ』