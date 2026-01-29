大相撲初場所、懸賞金の多さも話題に大相撲初場所は25日まで東京・両国国技館で開催され、大関・安青錦（安治川）が2場所連続優勝を飾った。連日生中継したABEMAによると、今場所の懸賞本数は3355本で過去最多を記録。土俵上で力士が手にする分厚い懸賞の束は、ファンの間でも大きな注目を集めた。○横綱・豊昇龍が初日に手にした「カバン並み」の懸賞11日の初日、結びの一番で小結・若元春（荒汐）を寄り倒しで下した横綱・豊