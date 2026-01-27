1月26日の午後、牟岐町で高齢の男性が川に浮いているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性が見つかったのは、牟岐町辺川の橘川です。警察によりますと、26日の午後3時20分ごろ、近くに住む男性・71歳の妻から「旦那が川に落ちた」と119番通報がありました。男性は消防に救助され、海部郡内の病院に搬送されましたが、約5時間半後に死亡が確認されました。死因は「低体温」で