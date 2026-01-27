横浜の奥村ら14人がスポーツ推薦入試で合格東京六大学に所属する法大は27日までにスポーツ特別推薦入学試験の合格者を発表した。横浜高の奥村凌大内野手ら14人が新たに入部する。奥村は甲子園でも守備力で沸かし、昨年春の選抜優勝に貢献した。昨年夏の野球日本代表「侍ジャパン」U-18にも選出され、ワールドカップで二塁のベストナインに選出された。また石川・小松大谷高の田西称内野手はU-18の代表候補合宿に参加するなど