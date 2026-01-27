「引き続き、国民の皆様への説明責任を果たしつつ、総務大臣としての職責を果たしてまいりたい」【写真】この記事の写真を見る（2枚）昨年末の会見で“買収疑惑”の幕引きを図った林芳正総務相（65）。調査を実施したというのだが、その実態は――。◆ ◆ ◆“買収”の疑いが強い事例が続々と明らかに疑惑は昨年11月、「週刊文春」報道を機に浮上。2024年の衆院選で、林氏陣営に運動員買収や選挙運動費用収支報告書虚偽記入等