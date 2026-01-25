2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¯ÈþËüÆà¤¬¡ÖBaseball5¡×ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ò¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢5¿ÍÀ©¡È¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡É¡ÖBaseball5¡×¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤ËÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¡È¿À¥²¥Ã¥Ä¡¼¡É¤ÇÌ£Êý¤ò¥Ô¥ó¥Á¤«¤éµß¤Ã¤¿°¯ÈþËüÆàÁª¼ê¤À¡£º£·î17¤È18¤ÎÎ¾Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÇBaseball5¤ÎÂè3²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°¯Èþ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖSpirit Bonds¡×¤Ï¥ª¡¼