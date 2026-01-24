ニコニコ生放送の「衆院選２０２６ネット党首討論」が２４日夜に行われた。高市早苗（自由民主党総裁）、野田佳彦（中道改革連合共同代表）、藤田文武（日本維新の会共同代表）、玉木雄一郎国民民主党代表）、神谷宗幣参政党代表）、田村智子（日本共産党委員長）、大石あきこ（れいわ新選組共同代表）、百田尚樹（日本保守党代表）、福島瑞穂（社会民主党党首）、安野たかひろ（チームみらい党首）の１０党首が参加した。