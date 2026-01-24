高市早苗首相（左）と麻生太郎氏＝2025年12月、国会自民党の麻生太郎副総裁は24日、京都市の会合で、衆院選について「政権を担う政党を選ぶ選挙だ。高市早苗首相から、ぽこっと出てきた中道改革連合の野田佳彦氏か斉藤鉄夫氏に代えるのか。考えて投票してほしい」と訴えた。同時に「世界は平和から有事に動きつつある。米国が何でもしてくれる時代は終わった」と強調した。公明党と中道を結成した立憲民主党が、かつて共産党