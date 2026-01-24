女子高校生タレントでチャンネル登録者数98万人超えの人気ユーチューバーひまひま（18）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。大学受験の結果を明かした。「大学受験の結果。」と題した動画を投稿。冒頭に文章で「これは昨年12月に合否発表された直後の動画です」と明かし、「本当はこの時期に公開するものではないと思っていましたが、たくさんのさまざまなお声をいただいたので、公開します」と説明。「1つ言えること