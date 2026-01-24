23日夜から24日未明にかけて、愛知県内で歩行者が車にはねられる事故が相次ぎ、1人が死亡、1人が重体です。警察によりますと、24日午前3時20分ごろ、小牧市東新町で横断歩道のない県道を歩いて渡っていた小牧市の会社員野中有希さん（36）が、バンタイプの乗用車にはねられました。野中さんは病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。現場は、片側２車線の見通しのいい直線道路で、警察が詳しい事