Ｆ１レッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズのドライバーに昇格したアービッド・リンドブラッド（１８＝英国）は運転免許証を持っていなかったことが発覚した。昨季Ｆ２に参戦していたリンドブラッドはレッドブルグループのシートから外れ、リザーブドライバーに降格した角田裕毅（２４）に代わる格好で今季レーシングブルズのドライバーに昇格した。ジュニアプログラムから駆け上がった新星にレッドブルは才能と将来性に大