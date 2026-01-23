台湾の電機大手「ホンハイ精密工業」が新会社を立ち上げ、日本の電動バス事業に参入します。【映像】関潤氏の発言関潤ホンハイ精密工業EV事業CSO「（事業が拡大すると）我々の商品がもっと増えていく 両者にとってウィンウィンになる」新会社は、三菱ふそうトラック・バスのバス事業を分割し、ホンハイと50％ずつ出資して設立します。富山県の工場でホンハイの車両をベースに主に電動バスを開発・生産し、三菱ふそうブランドで