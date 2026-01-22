厚木市役所（資料写真）２７日公示、２月８日投開票の衆院選を巡り、厚木市の山口貴裕市長は今月２１日の定例会見で、２８日からの期日前投票には入場整理券の発送が間に合わないため、有権者は入場整理券なしで、運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認も行わないで投票を受け付ける方針を明らかにした。市長は期日前投票の入場整理券について「２月５日までには届けられる」と見通しを説明した。市選挙管理委員会