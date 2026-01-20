徳島市役所を訪れたのは、松島 雅浩さんら美容師7人。松島さんらの美容室では2025年6月頃から、髪染めに使うヘアカラー剤の容器であるアルミチューブを回収して、資源買取業者に売却する活動を行っています。今回、その資金で車椅子1台を購入し、1月19日に遠藤彰良市長に手渡しました。 （美容師・松島雅浩さん）「みなさんからいただいた善意をぜひ、徳島市にお役立て下さい。車椅子が活躍することを心より祈って