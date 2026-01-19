機械受注額の推移内閣府が19日発表した2025年11月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比11.0％減の8839億円だった。マイナスは3カ月ぶり。ただ過去数カ月の平均で分析すれば落ち込みは小幅だとして、基調判断は前月の「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は10.8％減の3982億円。9月に大型の受注案件があった反動で、電力会社などに納入される原子