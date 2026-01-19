１８キロの減量に成功したアーティストのＭａｔｔがダイエットについて明かした。１８日までにＹｏｕＴｕｂｅで「【超緊急動画】本気で痩せたい人必見！今すぐできるＭａｔｔ流ダイエット！」と題した動画をアップ。概要欄では「１ヶ月半で１８ｋｇ痩せた究極のダイエット術を公開！」と記した。動画では「９月の頭に体重計を１１年ぶりぐらいに乗ったらなんと８２キロあって」などとダイエットすることを決めた理由を明かし