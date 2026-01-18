アメリカのトランプ大統領は17日、デンマーク自治領のグリーンランドの領有に反対するヨーロッパの8か国に対し、来月から10％の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は17日、SNSで、フランスやドイツなどがグリーンランドに部隊を派遣していることについて、「危険なゲームを行い、リスクを招いている」と批判しました。その上で、フランスやドイツ、イギリス、スウェーデンなどヨーロッパ8か国に対し、来月1日から10％の関税