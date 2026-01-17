世界中で愛され、総プレイヤー数1億人を突破した大ヒットFPS「Apex Legends」。その世界一を決める公式eスポーツ大会「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」が、2026年1月15日から18日(日)まで、北海道・札幌市の大和ハウス プレミストドームで開催されている。大会は4グループによるラウンドロビンから始まり、最終日のマッチポイントファイナルで王者が決定する「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」