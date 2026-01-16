¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡Ë¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Ê½ÐÀâ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£15Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñÈÇ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÊInstagram¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾®¹È½ñ¡×¤Ë¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï´û¤Ë1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î