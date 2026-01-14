特別リバリーを公開自動車レースF1に今季から初参入するキャデラックは日本時間13日、スペイン・バルセロナでのプレシーズンテストで使用する特別カラーリングを発表した。最新マシンに海外ファンから熱視線が向けられている。公開されたのは、幾何学パターンのモノクロデザイン。後部エアロ面に大きく施されたキャデラックの紋章が特徴だ。チーム創設メンバーの名前もデザインに取り入れられている。F1公式とキャデラックF1