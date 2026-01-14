三重県の桑名市総合医療センターが、不適切な薬剤投与によって死亡した患者の遺族に1700万円の賠償金を支払っていたことが分かりました。 センターによりますと、2022年10月、当時71歳の男性が重度の心筋梗塞で救急搬送され、その後集中治療室に入院しました。 人工心肺装置のチューブが抜けないよう、医師の指示のもと、看護師が男性に鎮静剤を投与したところ、血圧が低下し男性は死亡しました。