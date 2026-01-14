トランプ米大統領＝13日、ワシントン（AP＝共同）【ブリュッセル共同】スイスの世界経済フォーラム（WEF）は13日、トランプ米大統領がスイス東部ダボスで開かれる年次総会（ダボス会議）に出席すると発表した。昨年はオンライン参加しており、現地での出席は第1次政権期の2020年以来、6年ぶり。19日に開幕する会議には世界から政府首脳や政財界の要人らが参加する。トランプ氏の発言や個別会談に関心が集まりそうだ。トランプ