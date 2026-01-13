クスリのアオキホールディングスは１３日、イオンがアオキとの資本業務提携の解消を発表したことについて、「通知を受けたことは事実だが、現時点で当社が解消を決定した事実はない」とのコメントを発表した。イオンとアオキは２００３年に提携し、イオンは昨年１１月２０日時点でアオキ株の１０・２％を保有していた。アオキのコメントを受け、イオンは読売新聞の取材に対し、アオキ株を「現時点では売却していない」とした上