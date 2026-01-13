日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は1月13日、ボブスレー男子2人乗りでミラノ・コルティナ五輪で出場枠を獲得する条件の解釈を誤り、出場できなくなったと発表した。これを受けて日本オリンピック委員会（JOC）の井上康生強化本部長がコメントし、「大変遺憾に思う。直ちに事実関係の確認と適切な情報開示、そして何よりアスリート、関係者への丁寧なフォローアップと、再発防止に向けた対策の立案を指示した。今後