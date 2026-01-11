スポーツを通じて健康な子どもたちを育もうと11日、鳴門市で小学生を対象としたマラソン大会が開かれました。このマラソン大会はキョーエイとエスビー食品が共同で開いていて今回が38回目です。県内の小学生約1000人が参加した大会は鳴門・大塚スポーツパークでおこなわれ1、2年生が1・5キロ、3、4年生は2キロ、5、6年生が3キロを走りました。無事完走した1年生の男子児童は「気持ち良かった」と話