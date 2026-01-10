昨年の経常黒字が過去最大を更新する見込みだ。韓国銀行（韓銀）によると、1〜11月の経常黒字の累計は1018億2000万ドル（約16兆円）で過去最大となった。2023年5月から31カ月連続の経常黒字だ。12月の通関基準の貿易黒字拡大を考慮すると、年間黒字規模は過去最高だった2015年の1051億2000万ドルを上回る可能性が高い。すでに昨年の韓国の年間商品輸出額は前年比3．8％増の7097億ドルで過去最大となった。11月の実績もこうした流れ