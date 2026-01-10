2026年は『ウルトラマン』放送60周年を迎えるアニバーサリーイヤー！2026年1月17日（土）より「ウルトラマンワールドM78」にて、60周年を盛り上げる新作グッズやキャンペーンが開催される。☆60周年デザインの新作グッズやピンズをチェック！（写真15点）＞＞＞ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」にて、2026年1月17日（土）より『ウルトラマン』60周年を記念した新商品がリリースされる。ウ