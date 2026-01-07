この記事をまとめると ■排ガス規制強化により50cc原付は新車販売終了し新基準原付へ移行した ■免許や法定速度は据え置きだが車体拡大と価格上昇が現実的課題となる ■とくに配達業ではコスト増が深刻で事業継続への影響も懸念される 50ccの原付バイクは新車で買えなくなった モビリティに関する2025年の大ニュースとして忘れられないのが「新基準原付」の誕生だ。ひとことでいえば、原付バイクは125ccに排気量が拡大された。