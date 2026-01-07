タレントの渡辺満里奈が６日までにオフィシャルブログを更新。新年のあいさつとともに夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。 おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 ３日、「（遅くなりましたが）新年のご挨拶」と題してブログを更新した渡辺は「あけましておめでとうございます！」