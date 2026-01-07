渡辺満里奈、夫･名倉潤と新年まさかのペアルックショット
タレントの渡辺満里奈が６日までにオフィシャルブログを更新。新年のあいさつとともに夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
３日、「（遅くなりましたが）新年のご挨拶」と題してブログを更新した渡辺は「あけましておめでとうございます！」とあらためて新年のメッセージをつづり「2025年も温かい応援をありがとうございました」と感謝。「今年は40周年イヤーということで、日頃より応援くださる皆さまにお会いできる機会をたくさん作りたいと思います！」と節目の年への意気込みを述べた。
年末年始については「ゴールドコーストで過ごしました」とオーストラリア・ゴールドコーストで家族とゆったりとした時間を過ごしたことを報告。青い海と空が広がる絶景ショットや「出発の日にまさかのペアルックに」と自然に囲まれた遊歩道を子供と並び背中に手を添える名倉と色違いのＴシャツを着て歩く後ろ姿を公開した。
最後は「家族でのんびり楽しく過ごしたお正月。充電満タンで今年も頑張ります！」と心身ともにリフレッシュできたことも報告し「本年もよろしくお願いいたします」 とファンに向けて呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「40周年頑張って下さい応援しています！」「今年もたくさんたくさんお会いできますように」「40周年楽しみにしております」「今年も含めてずっと応援してます!」「満里奈さんのペースでゆっくり笑顔の多い一年であります様に祈ってますね」「良いお正月でしたね」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年５月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。
