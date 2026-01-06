細田守監督と「果てしなきスカーレット」のビジュアル【ロサンゼルス共同】アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる「第53回アニー賞」の各賞候補が5日発表され、細田守監督の映画「果てしなきスカーレット」が長編インディペンデント作品賞と長編監督賞、長編脚本賞に候補入りした。発表・授賞式は2月21日に米ロサンゼルスで開かれる。人気漫画「チェンソーマン」と「ダンダダン」をそれぞれ原作とする2作品も監督賞候補に選ばれた