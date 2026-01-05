『クローズ』『WORST』の正統続編『ダストランド』連載開始間近！シリーズ歴代人気キャラがお祝い（！？）のためにJR常磐線をジャック！『WORST』96時間全話完全無料キャンペーンも行われる。☆トレインジャックのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞高橋ヒロシによる1990年より『月刊少年チャンピオン』誌上にて連載された、不良漫画の金字塔『クローズ』『WORST』の正統続編『ダストランド』の連載開始を記念し、2026年1